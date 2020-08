Young pazzo per l'Inter: "Conte un vincente, vogliamo la finale"

Ashley Young si è preso l' . Dal suo arrivo a gennaio l'esterno inglese è diventato subito una certezza, occupando la corsia sinistra del 3-5-2 di Conte.

L'ex , al sito della UEFA, si è mostrato entusiasta dei primi mesi in nerazzurro.

"Quando l'Inter mi ha dato questa occasione non ci ho pensato due volte, volevo solo salire sull'aereo e firmare. È una squadra famosa in tutto il mondo, un'occasione da non perdere".

"L’impatto con la non è stato così difficile: sono uno di quelli che si adattano a un nuovo stile, a un nuovo modo di vivere. Ovviamente il campionato è un po' più tattico, ma bisogna adattarsi velocemente e credo di esserci riuscito".