Il nuovo centrocampista della Roma dovrà stare fermo dopo l'infortunio alla tibia destra in allenamento.

Georginio Wijnaldum ha subito la frattura della tibia destra nell'ultimo allenamento pre-Cremonese, alla vigilia del match. Il centrocampista olandese, arrivato da poco in maglia giallorossa, dovrà rimanere fermo a lungo in seguito al problema accusato nella seduta.

La Roma ha evidenziato in una nota ufficiale come Wijnaldum verrà sottoposto ad ulteriori controlli, ma la sensazione è che con un problema del genere l'ex centrocampista del PSG dovrà rimanere fermo diverse partite, senza poter dare il proprio contributo ai giallorossi.

"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni".

QUANDO TORNA WIJNALDUM?

Difficilmente l'olandese potrà essere a disposizione nei prossimi mesi: la frattura della tibia di solito ne comporta alcuni. Solamente dopo ulteriori controlli, però, si potrà fare un quadro più completo della situazione relativa all'olandese.

QUANTE PARTITE SALTA WIJNALDUM?

A seconda dei controlli e del recupero, Wijnaldum potrebbe rimanere fermo per diversi mesi e dunque per gran parte del girone d'andata. A metà novembre la Serie A si fermerà per i Mondiali: l'ex Liverpool, in base a quanto diranno i nuovi controlli, rischia di fatto anche la partecipazione alla Coppa del Mondo con l'Olanda, di cui è capitano.

LA ROMA SENZA WIJNALDUM

Wijnaldum ha giocato contro la Salernitana la parte finale della gara come trequartista, ma il suo ruolo principale è quello di interno. Nel 3-4-2-1 ci saranno dunque ancora Cristante e Pellegrini, con Dybala e Zaniolo alle spalle di Pellegrini. In attesa di rivedere il 31enne in campo.