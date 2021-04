Il Watford fa festa: matematica la promozione in Premier League

Battendo di misura il Millwall, il Watford si guadagna il ritorno matematico in Premier League ad appena una stagione dalla discesa in Championship.

Una risalita trionfale. Il Watford torna in Premier League, lo fa ad appena un anno di distanza dalla retrocessione in Championship.

Per i londinesi champagne stappato grazie alla vittoria di misura ottenuta contro il Millwall (match-winner Sarr su rigore), che consente di allungare a +10 sul Brentford terzo in classifica seppur con una partita in più.

Anche se quest'ultima dovesse far suo il match da recuperare, il Watford si ritroverebbe comunque a +7 con due giornate di campionato da disputare: la promozione degli Hornets (calabroni), dunque, è matematica.

Per il Watford dei Pozzo, secondo alle spalle della corazzata Norwich con cui brinda alla risalita in Premier, decisivo l'approdo in panchina dello spagnolo Xisco Muñoz: dal suo arrivo a Vicarage Road al posto di Ivic, per i gialloneri una serie impressionante di 17 vittorie in 24 partite che li ha portati a prendersi i primi due posti della Championship e di conseguenza la promozione.

In rosa tante vecchie conoscenze del nostro calcio: Achraf Lazaar, Adam Masina, William Troost-Ekong, Nathaniel Chalobah, Ken Sema e Stipe Perica. La festa è servita.