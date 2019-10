Wanda Nara svela: "Icardi poteva andare al Milan, ma il PSG è la scelta migliore"

Mauro Icardi si è preso il nella maniera più veloce possibile: goal a grappoli nelle prime presenze con la maglia dei campioni di Francia, approfittando al meglio dello spazio creatosi ad inizio stagione nell'attacco di Tuchel per i problemi fisici dei vari Cavani, Neymar e Mbappé.

Con DAZN segui la Ligue 1 IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Uno scenario che tuttavia sarebbe potuto essere ben diverso qualora la lunga guerra fredda con l' si fosse risolta in un altro clamoroso modo, ovvero l'approdo sulla l'altra sponda del Naviglio, al .

È Wanda Nara, moglie e agente del bomber argentino, a svelare dagli schermi di 'Tiki Taka' il retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare le sorti del club rossonero e spostare gli equilibri in .

"C'era la possibilità di portare Mauro al Milan. Personalmente sarebbe stata più comoda una scelta come questa, restando a Milano, ma una squadra come il PSG è stata la migliore decisione per la sua carriera. Andare in era la scelta più difficile per me, sono appena arrivata qua da Parigi e domattina riparto, i miei figli sono a Parigi. Ma così è stato meglio per la carriera di Mauro".