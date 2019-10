Il PSG si gode un super Icardi: segna un goal ogni 67 minuti

Mauro Icardi ha già conquistato Parigi e il PSG: con la doppietta contro il Marsiglia è arrivato a 7 reti, una ogni 67 minuti spesi in campo.

Un acquisto dell'ultimo giorno di mercato niente male, quello di Mauro Icardi per il . L'argentino ci ha messo poco per conquistare il Parc des Princes, ovviamente con la sua arma migliore: i goal. Soprattutto nelle partite sentite.

Nel 'Le Classique' contro il , l'ex numero 9 dell' ha segnato una doppietta che lo ha portato a quota 7 reti con la maglia dei francesi, in 7 presenze complessive. Soltanto nelle prime due contro e non è andato in rete. Poi, da lì, non si è più fermato.

I suoi numeri sono da sogno e i goal nel 4-0 con cui i parigini hanno ribaltato i rivali storici lo portano a una media da urlo: Icardi segna un goal ogni 67 minuti trascorsi in campo.

Dopo il rientro dall'infortunio che lo ha costretto fuori per un tre partite, l'argentino è rientrato nel migliore dei modi. Thomas Tuchel gli ha dato fiducia e lui lo ha ripagato nel miglior modo.

Ha firmato i successi contro , Angers, e Brugge. Ora firma anche quello sul Marsiglia, la miglior maniera per farsi amare da tutti i tifosi del PSG.