Wahi è il nuovo nome per l'attacco del Milan: piace anche a Monaco ed Eintracht

Il gioiello del Montpellier è uno dei profili sondati dal Milan per l'attacco: 13 goal e 5 assist in questa Ligue 1.

Olivier Giroud ha da poco legato il suo futuro al Milan firmando il rinnovo fino al 2024, ma in casa rossonera non si rimane inermi in ottica mercato: tra i nomi sondati per rinfrescare il reparto avanzato figura anche un connazionale dell'ex Chelsea, peraltro militante nel suo vecchio club.

Stiamo parlando di Elye Wahi, punta di 20 anni in forza al Montpellier con cui si sta confermando ad ottimi livelli: 13 reti e 5 assist in 29 presenze di Ligue 1, contributo utile al dodicesimo posto in classifica che fa dormire sonni tranquilli in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il Montpellier si aspetta un incasso di almeno 20 milioni da un'eventuale cessione di Wahi, il cui contratto scade nel 2025.

"Futuro ancora in Ligue 1? Perché no - aveva dichiarato Wahi in tempi non sospetti - Ho sempre detto di non voler saltare alcuna tappa e di procedere per gradi nella mia carriera. Vedremo se ci saranno offerte, io però sto bene al Montpellier e sono contento qui. Vedremo dove mi porterà il vento".

Per il Milan si prospetta la concorrenza portata da Monaco ed Eintracht: occhio in particolare ai tedeschi che, qualora dovessero racimolare un bel gruzzolo dalla cessione di Kolo Muani, avrebbero tutte le carte in regola dal punto di vista economico per tentare un assalto potenzialmente vincente.

CHI E' WAHI, IL TALENTO MESSO NEL MIRINO DAL MILAN

Wahi è nato a Courcouronnes il 2 gennaio 2003 ed è cresciuto nelle giovanili del Caen, prima dell'approdo a quelle del Montpellier nel 2018.

Due anni di apprendistato, propedeutici all'esordio con la prima squadra a dicembre 2020: per la prima gioia personale ha dovuto aspettare soltanto la seconda partita, con un goal arrivato in un k.o. per 2-3 col Monaco.

3 reti alla prima stagione di Ligue 1, che sono poi diventate 10 nella successiva, quella della consacrazione a tutti gli effetti tra i titolari del Montpellier.

Quota già superata in questa annata, che rischia di essere ritoccata verso l'alto con ancora cinque partite da disputare.