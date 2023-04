L'attaccante francese, ancora protagonista assoluto e titolarissimo, rinnova per un'altra stagione col Milan: ha firmato fino al 2024.

Il giorno dopo la qualificazione in semifinale di Champions League, arrivata proprio grazie a un suo goal contro il Napoli, Olivier Giroud si lega ancora al Milan. L'attaccante francese, 37 anni da compiere a settembre, rinnova col club rossonero fino al 30 giugno 2024.

Un altro anno di contratto dunque per Giroud, che sarebbe andato in scadenza il prossimo giugno. Anche per il 2023/2024 il Milan potrà contare sull'esperto attaccante transalpino, Campione del mondo nel 2018 e vice-Campione planetario del 2022.

"Si gira..." ha scritto il Milan su Twitter nel preparare l'annuncio del rinnovo di Giroud, ricordando il tormentone divenuto virale dopo il goal all'Inter.

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Olivier Giroud" ha poi confermato la società rossonera attraverso il proprio sito.

Classe 1986, Giroud è approdato al Milan nel 2021 siglando un contratto biennale, riuscendo a vincere alla prima annata lo Scudetto e dunque approdando alle semifinali di Champions nella seconda, con la possibilità di fare ulteriormente la storia provando a portare a casa il massimo trofeo europeo.

Trofeo che Giroud ha già vinto con la maglia del Chelsea, la sua ultima squadra prima di lasciare Londra e il Regno Unito dopo un decennio con l'Arsenal prima e gli stessi Blues poi. In precedenza, invece, le avventure in patria con Istres, Grenoble, Tours e soprattutto Montpellier, portato al titolo nel 2012 con 21 reti in 36 presenze.

27 reti in 76 presenze ufficiali con il Milan per Giroud, divenuto idolo dei tifosi soprattutto per quelle realizzate nel Derby contro l'Inter. Nell'attuale annata quella siglata in Champions contro il Napoli è la tredicesima, una in meno rispetto all'intera stagione 2022/2023.

Il contratto annuale di Giroud fino al 2024, a pochi mesi dai 38 anni, sarà sulla base di 3,5 milioni di euro annui. Cosa farà dopo la scadenza del contratto con il Milan? Non è chiaro, ma il sogno dell'ex Arsenal è quello di giocare le Olimpiadi, che andranno in scena proprio a Parigi nell'estate 2024:

"Ritiro?Mi sono posto la domanda, è abbastanza logico, soprattutto perché i parenti mi dicevano: “Ecco, finisci così” dopo il Mondiale. Per me sarebbe fantastico giocare ai Giochi Olimpici, partecipare per il mio paese. È qualcosa che manca alla mia lista" ha dichiarato a inizio 2023 Giroud.

Giroud potrebbe partecipare da fuori lista, ma la questione è ancora lontanissima: prima c'è da giocare oltre un anno in maglia Milan, tra sogno Champions League e riscatto in campionato.