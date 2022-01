Vlahovic alla Juventus, uno scenario possibile: ecco cosa sta succedendo

Ciò che finora a ieri assomigliava tanto a un sogno irrealizzabile a gennaio, invece, rischia di diventare concretamente realtà: Dusan Vlahovic alla Juventus. Il nome dei nomi, nelle battute conclusive del mercato invernale, chiaro segnale di come Madama – anche nei momenti più complicati – punti sempre a migliorarsi.

È caccia al 21enne centravanti della Fiorentina, con un’offerta ufficiale in rampa di lancio: 60 milioni. Da capire, nel dettaglio, se verranno aggiunti dei bonus chiamati a soddisfare interamente le richieste del club gigliato. Insomma, il ds viola Daniele Pradè – intervistato nelle ultime ore da Sportitalia – è stato chiaro: servono 70 milioni e senza contropartite tecniche.

Una cifra che, nonostante le difficoltà economiche legate pure al periodo storico, non sembra spaventare i vertici bianconeri. I quali, infatti, hanno capito che assicurarsi Vlahovic nell’immediato significherebbe salto di qualità e programmazione. In definitiva, anticipare i tempi per ottenere – premendo sull’acceleratore – un posto tra le prime quattro.

Nelle puntate precedenti, giustappunto, l’ad Maurizio Arrivabene ha definito la qualificazione alla prossima edizione della Champions League un “must”. Vietato fallire, anche e soprattutto per un discorso di continuità aziendale, sebbene Madama abbia la fortuna – aumento di capitale alla mano – di avere alle spalle un colosso come Exor.

Vlahovic il suo sì per trasferirsi immediatamente all’ombra della Mole l’ha già dato, ad attenderlo un contratto pluriennale da oltre 7 milioni netti annui, cifra che rispecchia pienamente l'evoluzione proposta dall’ex Partizan Belgrado. E se a Firenze, in termini di piazza, non l’hanno presa bene (eufemismo), i tifosi della Vecchia Signora attendono impazientemente la fumata bianconera. Che, a questo punto, potrebbe essere davvero esclusivamente questione di giorni.

Parallelamente, attenzione ad Alvaro Morata. Se l’offensiva in atto juventina per Vlahovic dovesse andare in porto, il centravanti spagnolo potrebbe diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Non a caso, nella giornata di ieri, i rappresentanti del centravanti iberico sono sbarcati a Milano: tutti in attesa della Juve, della Fiorentina, di Vlahovic. Chiamatele, se volete, ore febbrili.