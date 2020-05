Viviano nel mirino della Lazio: può essere il nuovo vice Strakosha

La Lazio ha messo nel suo mirino Emiliano Viviano. Il portiere è attualmente svincolato e potrebbe prendere il posto di Proto in rosa.

Quella che ha vissuto Emiliano Viviano è stata una stagione diversa da tutte le altre. Svincolatosi dallo Lisbona a settembre, non ha ancora trovato la squadra dalla quale ripartire. Gli ultimi mesi sono quindi coincisi con uno stop ‘forzato’, ma nel suo futuro potrebbe esserci una big del calcio italiano: la .

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club biancoceleste è alla ricerca di un vice Strakosha. Il portiere albanese sarà anche in futuro il numero 1 indiscusso e tra l’altro sta anche per prolungare fino al 2025 il suo contratto, ma per il suo secondo si sta studiando anche una soluzione in ottica .

La conferma di Silvio Proto, che è vicino a compiere 37 anni, appare molto complicata e lo stesso discorso vale anche per Guerrieri che, a 24 anni, non sarà più terzo portiere ma andrà a giocare in prestito.

La Lazio sta pensando anche a Micai, estremo difensore titolare della , ma le parole rilasciate ultimamente da Viviano in una diretta Instagram, potrebbero valere come un indizio importante.

“Fare il secondo di Strakosha? Perchè no. Potrei anche decidere di ricoprire un ruolo del genere. Non l’ho mai fatto in vita mia, non è facile e non tutti possono farlo”.

Emiliano Viviano, nel corso della sessione invernale di calciomercato, è stato accostato anche all’ , ma la definitiva fumata bianca non è mai arrivata.