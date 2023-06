Vives torna in campo a quattro anni dal ritiro: giocherà con la Virtus Afragola

L’ex centrocampista del Torino tornerà in campo a 43 anni: aveva annunciato il suo ritiro nel 2019.

A quattro anni dal suo ritiro, Giuseppe Vives è pronto a tornare ad indossare divisa e scarpini per scrivere un altro capitolo della sua lunghissima carriera.

Il centrocampista classe 1980, che in Serie A ha vesto le maglie di Lecce e Torino, ripartirà dalla Promozione.

Secondo quanto riportato infatti da ‘SerieD24’, è fatta per il suo approdo alla Virtus Afragola. Si tratta dunque di un ritorno al calcio giocato in piena regola a 43 anni e dopo un precedente ritiro datato 2019.

Vives infatti aveva annunciato la sua decisione lasciare dopo un’ultima esperienza importante in Serie B vissuta tra l’altro da ottimo protagonista e scandita da una seconda stagione alla Pro Vercelli da cinque reti in trentacinque presenze ed una successiva parentesi alla Ternana.

Una carriera, quella di Vives, che è decollata dopo una lunga gavetta. Dopo aver militato in diverse squadre delle serie inferiori (in C2 soprattutto), a 26 anni ha esordito in Serie B con il Lecce, squadra della quale è stato un punto fermo per cinque annate, due delle quali vissute in Serie A. Approdato al Torino nel 2011, è stato uno dei punti di riferimento della squadra guidata da Ventura ed ha perso il suo stato da titolare solo nel 2016 quando sulla panchina granata è approdato Sinisa Mihajlovic.

Oggi, dopo oltre 550 partite ufficiali ed uno stop di quattro anni, un nuovo inizio ed una nuova avventura da vivere in Promozione Campana.