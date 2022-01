Visite mediche con l'Inter per Onana: arriverà a costo zero a giugno

I botti di Capodanno sono stati vietati in molte città d'Italia ma, nella Milano nerazzurra, quelli del calciomercato sono pronti ad esplodere seppur con qualche giorno di ritardo: è praticamente fatta per l'acquisto a parametro zero di André Onana.

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe' e confermato anche da 'Sky Sport', il portiere camerunese è atteso nel capoluogo lombardo già in giornata per sostenere le visite mediche di rito, inizio dell'iter che proseguirà con la firma sul contratto e si concluderà con l'annuncio ufficiale in vista della prossima stagione.

L'articolo prosegue qui sotto

Nelle scorse ore l'Inter ha inviato una mail formale all'Ajax, avvisandolo della volontà di entrare in contatto con Onana, con il quale però l'intesa è stata raggiunta da parecchi mesi, precisamente da fine giugno. Il regolamento prevede, infatti, di poter formalizzare l'accordo nei primi giorni di gennaio in caso di contratto in scadenza al giugno successivo.

Onana si immergerà per qualche ora nel mondo dei campioni d'Italia, prima di tornare in patria dove a breve difenderà i pali del suo Camerun per provare a vincere la Coppa d'Africa.

Il classe 1996 è reduce da una squalifica per doping, comminata per aver assunto inconsapevolmente una sostanza proibita: il ritorno in campo è avvenuto il 24 novembre in Champions League contro il Besiktas, mentre il 15 dicembre è sceso in campo in Coppa d'Olanda al cospetto del Barendrecht.