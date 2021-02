Vieri non digerisce il rosso a Freuler: "L'arbitro non dovrebbe più arbitrare"

Christian Vieri duro contro Stieler e il VAR: "Hanno rovinato una partita nel 2021, non dovrebbero più arbitrare".

A due giorni di distanza, fa ancora discutere la decisione dell'arbitro Stieler di espellere Freuler dopo 17 minuti di Atalanta-Real Madrid: svizzero punito per un intervento su Mendy al limite dell'area, considerato come l'interruzione di una chiara azione da rete.

Un cartellino rosso che ha enormemente penalizzato la 'Dea', in inferiorità numerica per oltre 70 minuti e beffata da un gran goal a pochi minuti dal termine proprio del terzino francese, arrivato con un bel destro che peraltro è il suo piede debole.

Nel consueto appuntamento con il format 'Bobo TV' in onda su Twitch, Christian Vieri ha utilizzato parole molto dure per il fischietto tedesco e il responsabile del VAR, rei di non aver riesaminato un episodio alquanto dubbio.

"L'arbitro è riuscito a rovinare una partita nel 2021 con il VAR, tutti e tre 'svegli' anche. Vorrei una telecamera che inquadri quelli in sala VAR per vedere che c***o si dicono. Come fanno a non dir niente? Questo (Stieler, ndr) e il VAR non devono più arbitrare".

Toni più pacati per Lele Adani, che comunque ha sottolineato l'importanza della revisione delle immagini per limitare al massimo ogni eventuale errore.