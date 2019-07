Vieri presenta la Bobo Summer Cup: "Calcio e beneficenza"

Terza edizione per la Bobo Summer Cup, che dopo Jesolo fa tappa a Riccione: coinvolti diversi ex calciatori.

Si rinnova anche nel 2019 la Bobo Summer Cup 2019, famoso torneo di footvolley organizzato dall'ex bomber dell' e della Nazionale Italiana, Bobo Vieri. Terza edizione per l'evento, che dopo Jesolo tocherà Riccion da venerdì 19 a domenica 21 luglio e dunque San Benedetto del Tronto nel weekend seguente.

Tutto esaurito a Jesolo, con 7000 presenze per assistere alle giocate di Vieri e di altri grandi calciatori. Nella tappa di Riccione ci sarà il torneo dove si sfideranno squadre di footvolley di professionisti e dilettanti il 19 luglio, mentre sabato 20 scenderà in campo lo stesso organizzatore, ma anche Zambrotta, Toni, Adani, Recoba, Ventola e compagnia.

Non solo sport, ma anche beneficenza, visto che il ricavato della vendita dei biglietti andrà in beneficienza. Presente inoltre una seconda raccolta fondi prevista venerdì sera: ci sarà infatti un'asta che vedrà in vendita le maglie originali autografate dai vari giocatori presenti.

Durante il World Stars Footvolley previsto a Riccione saranno 8 le squadre di professionisti a sfidarsi insieme a 16 squadre formate da dilettanti iscrittesi al torneo. I gironi e le partite si concluderanno sabato con la Super Final. Tra le coppie di dilettanti iscritti ne sarà scelta una che avrà la possibilità di sfidare a footvolley Vieri & co.