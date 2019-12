Verona, si ferma Salcedo: intervento al ginocchio, ritorno nel 2020

Il Verona fa i conti con l'infortunio di Eddy Salcedo: l'attaccante classe 2000 termina il proprio 2019 in anticipo per un problema al ginocchio.

Il si troverà costretto a fare a meno di Eddy Salcedo per diverse settimane. L’attaccante classe 2001 era uno degli elementi in crescita e poteva essere una delle chiavi per la salvezza, ma un infortunio al ginocchio destro lo dovrà tenere ai box.

Come comunicato dal club, Salcedo si è sottoposto a un intervento in artroscopia che ha escluso la necessità di ricostruire il legamento crociato, ma che comunque costringerà il 18enne attaccante a stare a riposo un mese.

A questo si aggiungerà il percorso riabilitativo e di recupero, che potrebbe riportarlo in campo verosimilmente a inizio febbraio. Il suo 2019 è comunque certamente terminato.

Il giocatore su Instagram ha affermato di voler tornare in gruppo già a febbraio e si è mostrato positivo verso il recupero.

"Preferisco sorridere. Sempre. Anche in un momento così difficile. Avevo appena assaporato il gusto della ...ed eccomi qui. È andata però meglio del previsto: conto di tornare a lottare con i miei compagni, per il mio Verona già a febbraio. Un ringraziamento speciale al dottor Volpi, fantastico. Adesso ho solo voglia di rialzarmi, recuperare e star bene. E di continuare a sorridere".

Salcedo ha giocato tutte le ultime 9 partite del Verona, 5 da titolare e subentrando dalla panchina per 4 volte, con un goal realizzato contro il . Juric attenderà il rientro del suo pupillo.