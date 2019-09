Verona, la stoccata di Juric a Pazzini: "Non risolve i problemi, ha segnato poco in A"

Il tecnico del Verona, Ivan Juric, spiega lo scarso utilizzo di Giampaolo Pazzini: “A quella età si perdono forza e tiro”.

Quello di Giampaolo Pazzini non è stato l’inizio di stagione che in molti si sarebbero aspettati. Considerato potenzialmente uno dei migliori giocatori della rosa del , nonché uno dei più esperti, nelle prime cinque partite di campionato ha totalizzato appena 5’ in campo.

La compagine scaligera sin qui nel torneo ha segnato solo tre reti, ma a quanto pare bisognerà attendere ancora un po’ prima che il Pazzo possa avere la sua chance dal 1’. Ivan Juric infatti, parlando in conferenza stampa a due giorni dalla sfida in programma domenica contro il , ha mostrato di avere le idee piuttosto chiare riguardo l’ex attaccante di , e .

“Pazzini non risolverà i problemi. Se si vanno a vedere i numeri negli ultimi anni ha segnato molto poco in , quindi non credo che possa essere lui a risolvere questa situazione. Se sentirò che può darci qualcosa in più lo farò giocare”.

Il tecnico del Verona ha spiegato cosa manca a Pazzini in questa fase della sua carriera.

“Si allena sempre come da programma, a quella età non è la corsa che si perde, si perdono forza e tiro”.

Contro il Cagliari quasi certamente non ci sarà Di Carmine in attacco, con ogni probabilità toccherà quindi a Stepinski.