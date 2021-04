Verona-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Fiorentina sale a Verona nella 32ª giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Fiorentina

Verona-Fiorentina Data: 20 aprile 2021

20 aprile 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A corre veloce, proponendo a metà settimana la 32ª giornata. Si parte con la sfida tra Verona e Fiorentina, due squadre con una classifica decisamente diversa: tranquilli i gialloblù, molto più pericolanti i viola.

La squadra di Juric è in netto calo, dopo aver speso molto e raccolto altrettanto nella prima parte di stagione. I gialloblù vengono da due sconfitte consecutive (l'ultima delle quali per 3-1 sul campo della Sampdoria) e hanno vinto una sola delle ultime sei gare.

Viola in difficoltà e sempre più vicini alla zona retrocessione. Il k.o. per 3-1 sul campo del Sassuolo, combinato con il 4-3 del Cagliari ai danni del Parma, ha ridotto a 5 i punti di vantaggio sui sardi terz'ultimi. Urge quindi una vittoria per allontanare lo spettro della retrocessione.

Il match tra Verona e Fiorentina si annuncia molto combattuto, esattamente come quello del girone d'andata. A Firenze finì 1-1, grazie ai goal (entrambi nel primo tempo e su rigore) di Veloso e Vlahovic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Fiorentina: dagli aggiornamenti sulle formazioni adottare dai due tecnici fino ad arrivare alle informazioni su come assistere al match in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-FIORENTINA

La sfida che vede opposte Verona e Fiorentina apre le danze della 32ª giornata, andando in scena martedì 20 aprile 2021. Il teatro dell'incontro è il 'Bentegodi' di Verona, mentre il calcio d'inizio è previsto per le 20.45. Nonostante si stia parlando di una possibile riapertura, in questa gara sarà assente l'apporto del pubblico per via delle normative partorite con lo scopo di limitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Coloro che vorranno assistere alla partita tra Verona e Fiorentina lo potranno fare attraverso la piattaforma satellitare Sky, che trasmetterà in esclusiva il match. Andando più nello specifico, i canali dedicati al confronto tra scaligeri e gigliati saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Per gli abbonati a Sky esiste anche un'altra opzione per assistere al match tra Verona e Fiorentina, ovvero l'applicazione Sky Go. Tramite questo strumento, potrà essere seguita la partita in streaming su supporti come pc, smartphone e tablet.

Infine, c'è un'ulteriore opportunità per godersi le emozioni della sfida ed è NOW: il servizio di streaming e on demand di Sky. Usufruendo di questa possibilità, ovviamente acquistando uno dei pacchetti dedicati, c'è la possibilità di guardare gli eventi più importanti della programmazione proposta da dall'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su Goal non vi faremo perdere neanche un minuto del confronto tra Verona e Fiorentina. Potrete infatti conoscere le formazioni ufficiali e il racconto minuto per minuto del match grazie alla nostra abituale diretta testuale.

Qualche ballottaggio nel 3-4-2-1 di Juric, che dovrebbe prevedere Silvestri in porta e il trio Dawidowicz-Ceccherini-Gunter a difendere l'area di rigore. Faraoni e Lazovic presidieranno le due corsie, con l'ex Genoa insidiato da Dimarco. In mezzo è corsa a tre per due maglie tra Sturaro, Tameze e Ilic, con i primi due favoriti. In avanti Barak e Zaccagni giocheranno a sostegno dell'unica punta Lasagna.

Iachini dovrà fare a meno dello squalificato Milenkovic, sostituito da Igor in una difesa completata da Pezzella e Martinez Quarta. Il centrocampo dovrebbe essere diretto da Pulgar, con Amrabat e Bonaventura nel ruolo di interni e Biraghi e Caceres ad imperversare sulle fasce. Panchina iniziale dunque per Castrovilli. Attacco affidato al tandem Ribery-Vlahovic.

VERONA (4-4-2): Silvestri; Dawidowicz, Ceccherini, Gunter; Faraoni, Sturaro, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.