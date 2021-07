Il Verona al tavolo con Manchester City e Bayern: punta Ilic e Zirkzee

Il Verona ha messo nel suo mirino Ivan Ilic e Joshua Zirkzee. Per il primo si può chiudere a 8 milioni, più dura arrivare al secondo.

Il Verona sta lavorando in sede di calciomercato per mettere a disposizione di Eusebio Di Francesco gli elementi giusti per il suo 4-3-3.

Dopo aver già chiuso le operazioni che hanno portato in gialloblu Montipò e Hongla, il club scaligero è pronto a sedersi al tavolo con due super big del calcio europeo: il Manchester City ed il Bayern.

Secondo quanto riportato da ’Sky’ infatti, il Verona ha messo nel suo mirino Ivan Ilic e Joshua Zirkzee. Il primo ha già vestito la maglia dell’Hellas in prestito la scorsa stagione, totalizzando ben 29 presenze in campionato condite da due goal.

Il 21enne, già nel giro della Nazionale maggiore serba è valutato dal City circa 8 milioni di euro. Si tratta di una cifra importante, ma l’operazione potrebbe chiudersi con una fumata bianca, sebbene restino ancora alcuni dettagli da sistemare.

Più complicato probabilmente arrivare a Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, che è reduce da una parentesi non troppo fortunata al Parma, rappresenta un obiettivo sensibile, ma sulle sue tracce ci sono anche altre società.