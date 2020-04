Ventola ironico: "Mancini mi ha rovinato!"

Proseguono le consuete dirette Instagram tra ex calciatori, utili per ammazzare il tempo durante la quarantena da Coronavirus: Christian Vieri sempre protagonista insieme a Nicola Ventola, suo vecchio compagno di squadra nel periodo condiviso all' .

L'ex attaccante pugliese ha confermato la sua vena ironica raccontando un aneddoto che vede coinvolto anche Roberto Mancini, risalente all'agosto 2004.

"All'Inter rimasi sotto contratto per sette anni e ogni volta che andavo in prestito poi sapevo che sarei tornato a casa. Mancini mi diceva sempre che stravedeva per me, e nel preliminare di Champions contro il mi fece entrare: in quel modo, se fossi stato ceduto, non avrei potuto giocare in Europa con un'altra squadra. Mi ha rovinato! (ride, ndr). A pochi giorni dalla fine del mercato mi comunicò che la società aveva deciso di cedermi: non potevo crederci, mi voleva il ma lì sarei stato inutilizzabile in Europa. Alla fine andai al ".