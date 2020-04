Ventola e la punizione-gioco con Ronaldo: "Nick, lo facciamo?"

La sua carriera da calciatore è stata funestata da tanti, troppi infortuni ma Nicola Ventola per un periodo è stato uno degli attaccanti italiani più quotati. Tanto da meritarsi un posto nell' di Baggio e Ronaldo. Ma anche Zamorano, Recoba e Pirlo.

Proprio col Fenomeno peraltro si era creato un rapporto speciale. Ronaldo, infatti, credeva moltissimo nelle capacità di Ventola che in una lunga lettera pubblicata sul sito ufficiale dell'Inter ricorda un episodio in particolare.

"Al termine di una seduta si era messo in testa che dovevo tirare io le punizioni. Gli dicevo: “Ronie, ci siete tu, Baggio, Djorkaeff e non ho mai tirato una punizione in vita mia”. Insisteva, voleva provare uno schema, anzi uno scherzo. Lui partiva, fintava di destro e me la toccava di tacco sinistro. Un gioco".