Venezia-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Venezia sfida il Torino nel Monday Night della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VENEZIA-TORINO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Torino

Venezia-Torino Data: 27 settembre 2021

27 settembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Il Venezia di Paolo Zanetti sfida in casa il Torino di Ivan Juric nel Monday Night della 6ª giornata di Serie A. I lagunari sono terzultimi in classifica con 3 punti, frutto di una vittoria e 4 sconfitte, mentre i piemontesi occupano il 9° posto con 7 punti, con un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Nelle 11 partite disputate in Serie A fra le due squadre in casa dei lagunari, prevalgono i pareggi, 5, a fronte di 3 successi per parte. Torino e Venezia sono le due squadre del campionato che hanno subito più goal nei minuti di recupero: 2 entrambe.

Denis Johnsen, pur essendo il giocatore del Venezia che ha effettuato più tiri in porta (3) non ha ancora trovato la rete. Nella passata stagione, in Serie B, si sbloccò alla 18ª presenza dopo 14 conclusioni nello specchio.

Il croato Marko Pjaca è il miglior marcatore dei granata con 2 reti all'attivo, entrambi segnati subentrando dalla panchina. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-TORINO

Venezia-Torino si disputerà la sera di lunedì 27 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, e sarà la 23ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

Il Monday Night Venezia-Torino sarà trasmesso in in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La sfida Venezia-Torino sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Torino su DAZN sarà curata da Dario Mastroianni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Su Sky, invece, la telecronaca di Venezia-Torino è stata affidata a Dario Massara, con commento tecnico di Lorenzo Minotti.

Tramite DAZN e Sky Go sarà possibile vedere Venezia-Torino anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per dispositivi Android e iOS, e su pc e notebook, collegandosi con i siti ufficiali delle due piattaforme.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione delle gare di Serie A a coloro che acquistano il pass Sport.

Grazie apotrete seguire il Monday Nightanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti della gara.

Paolo Zanetti dovrebbe mandare in campo i lagunari con il 4-3-3. Fra i pali ci sarà Mäenpää, davanti a lui una linea a quattro con Mazzocchi e Schnegg (favorito su Molinaro) terzini, e Caldara e Ceccaroni coppia centrale. A centrocampo Vacca agirà da playmaker, con Crnigoj favorito su Peretz come mezzala destra e Busio mezzala sinistra. Il tridente offensivo, infine, vedrà Aramu (in vantaggio su Okereke) e Johnsen ai lati di Henry, che dovrebbe spuntarla su Forte. Indisponibili gli infortunati Fiordilino, Haps, Lezzerini, Sigurdsson, Ala-Myllymaki e Ampadu.

Juric si affiderà al 3-4-2-1. Ancora assente per infortunio 'Il Gallo' Belotti, al suo posto sarà confermato Sanabria. Sulla trequarti Brekalo con Linetty, mentre Pjaca è out per un infortunio a un polpaccio. A centrocampo Pobega (in vantaggio su Lukic) e Mandragora potrebbero agire da interni, con Singo esterno destro e Aina a sinistra. In difesa Djidji e Ricardo Rodríguez affiancheranno Bremer. In porta agirà Vanja Milinkovic-Savic. Ai box anche Praet, Zaza ed Edera. In gruppo Izzo.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodríguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.