Formazioni ufficiali Venezia-Torino: Sanabria riferimento avanzato

Il Venezia ospita il Toro nel posticipo del lunedì del sesto turno di A: con Sanabria ecco Linetty e Brekalo. Okerekal centro del tridente di Zanetti.

Il Monday Night dello Stadio 'Pierluigi Penzo' chiude ufficialmente il quadro della sesta giornata di Serie A: il Venezia ospita il Torino.

Ivan Juric vuole dare continuità ad un buon momento di forma. Il Toro, dopo due vittorie consecutive, ha sfiorato il tris in casa con la Lazio venendo raggiunto soltanto al 91'. Per la trasferta in laguna, il tecnico croato si affiderà a Sanabria in attacco con Linetty e Brekalo chiamati a dare supporto tra le linee.

La cerniera di centrocampo sarà come al solito composta da Lukic e da Pogeba. Ansaldi agirà largo a sinistra, Singo a destra. In porta ci sarà Milinkovic-Savic, mentre in difesa pacchetto a tre con Djidji, Bremer e Ricardo Rodriguez.

Paolo Zanetti risponde con il proverbiale 4-3-3: Okereke agirà al centro del tridente spalleggiato da Kiyine e Johnsen. A centrocampo Crnigoj e Busio mezzali con Vacca da 'play'. In difesa Mazzocchi e Schnegg terzini, Svoboda-Ceccaroni copia centrale.

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Vacca, Busio; Kyine, Okereke, Johnsen.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodríguez; Singo, Lukic, Pogeba, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria.