Il Venezia perde Svoboda: intervento in discopatia lombare perfettamente riuscito

Brutte notizie per l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti. Il club lagunare dovrà fare a meno del difensore centrale Michael Svoboda per alcune settimane.

Come annunciato dalla stessa società, il 23enne difensore austriaco si è sottoposto oggi a un intervento di nucleoplastica discale percutanea:

"In data odierna Michael Svoboda si è sottoposto ad un intervento mini invasivo di nucleoplastica discale percutanea rx-guidata con laser eutermico e ozono in discopatia lombare. L'intervento, eseguito dal Dott. Altin Stafa, presso la Neuroradiologia dell’ospedale Ca Foncello di Treviso, è perfettamente riuscito".

Nella nota ufficiale, apparsa sul sito del club, il Venezia ha annunciato anche quanto starà fuori Michael Svoboda:

"I tempi di recupero sono valutati in 2-3 settimane".

L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti non avrà a disposizione il difensore ex WSG Tirol nelle sfide di campionato contro Bologna, Inter, Atalanta e Verona. L'obiettivo è riaverlo a disposizione contro la Juventus al 'Penzo' nella sfida in programma l'11 dicembre alle ore 18:00.