Varane rimpianto Bayern: "Scartato perché costava troppo"

L'ex difensore Willy Sagnol rivela un retroscena di mercato su Raphaël Varane: "A 18 anni il Bayern lo scartò perché costava troppo".

Ora è uno dei difensori centrali più forti al mondo, ma c'è stato un tempo in cui non venne preso in considerazione nonostante doti da leader evidenti anche in tenera età: Raphaël Varane sta facendo le gioie dei tifosi del , ma sarebbe potuto diventare un idolo di quelli del .

L'ex difensore Willy Sagnol, nel corso di un'intervista a 'RMC Sport', ha spiegato come il club bavarese avesse scartato il giocatore quando aveva soltanto 18 anni.

"Quando ero al Bayern, un giorno un amico mi chiamò e mi disse: 'Devi assolutamente andare a Lens per vedere un giocatore super interessante'. Mi accorsi subito di quanto era forte: giocò come centrocampista difensivo nel primo tempo, poi venne spostato in difesa nella ripresa".

Ma il disse no: sarebbe stato un investimento troppo oneroso per un calciatore giovanissimo e senza esperienza.