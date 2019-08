Valencia-Inter: dove vederla in tv e streaming

Inter di scena nel Trofeo Naranja sul campo del Valencia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

L' si appresta a chiudere la sua estate con una trasferta in terra spagnola, precisamente sul terreno di gioco del per il Trofeo Naranja, ormai classico appuntamento che in passato ha visto protagoniste anche altre squadre italiane.

Complice l'entusiasmo per l'acquisto di Romelu Lukaku, la truppa guidata da Antonio Conte cercherà di offrire altre interessanti indicazioni al tecnico salentino in vista del primo match di campionato in programma lunedì 26 agosto a San Siro contro il .

Inizierà prima, invece, la stagione del Valencia: esordio in sabato 17 agosto sul campo amico contro la : l'obiettivo resta quello di riconfermare il quarto posto valevole l'accesso ai gironi di , ottenuto per due anni di fila.

Tra le file degli spagnoli gioca il grande ex Geoffrey Kondogbia, acquistato dall'Inter nell'estate del 2015 per oltre 30 milioni dal : in nerazzurro il francese non ha mai veramente convinto, fino all'addio maturato nell'estate 2017.

L'allenatore è quel Marcelino che venne preso in considerazione nel 2016 da Suning per la guida dell'Inter: alla fine si optò per la nomina di Stefano Pioli, poi sostituito a fine stagione dall'allora allenatore della Primavera, Stefano Vecchi.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Valencia-Inter: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

VALENCIA-INTER: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Valencia-Inter DATA 10 agosto 2019, ore 21.30 DOVE Stadio Mestalla, Valencia TV Nove STREAMING Dplay, it.eurosport.com

ORARIO VALENCIA-INTER

Valencia-Inter è in programma per sabato 10 agosto 2019 alle ore 21:30. Fischio d'inizio allo stadio 'Mestalla' di Valencia in .

La sfida tra Valencia e Inter, valida per il Trofeo Naranja, sarà trasmessa in diretta e in chiaro dal canale Nove (numero 9 del digitale terrestre). Federico Zanon in cabina di commento per la telecronaca in tandem con Carlo Pizzigoni.

L'alternativa per seguire Valencia-Inter è la diretta disponibile sul sito Dplay, piattaforma che permette di guardare gratuitamente diversi canali. L'altro metodo è rappresentato dal collegarsi a it.eurosport.com.

Valencia con Cillessen in porta, Garay e Diakhaby al centro della retroguardia con Wass e Gaya terzini. Capitan Dani Parejo e Kondogbia in mediana, Soler e Parejo i due esterni a supporto della coppia Rodrigo-Gameiro.

Lautaro verso l'esordio dopo aver ben impressionato in amichevole con la Pro Sesto: giocherà in coppia con Politano o con il 17enne Esposito. Barella in vantaggio su Gagliardini, Brozovic in regia con Sensi al suo fianco. Candreva e Dalbert quinti di centrocampo. Ancora assente l'infortunato Godin: D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic. Non convocato Perisic, sempre più vicino al .

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Garay, Diakhaby, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Rodrigo, Gameiro. All. Marcelino

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Dalbert; Politano, Lautaro. All. Conte