Il Valencia ha scelto l'erede di Gattuso: panchina alla leggenda Baraja

Ruben Baraja è il nuovo allenatore del Valencia dopo l'addio con Gennaro Gattuso: il suo vice sarà Carlos Marchena, altro ex giocatore del club.

Il Valencia naviga in bruttissime acque in Liga, dove occupa il terz'ultimo posto in piena zona retrocessione ed è reduce da quattro sconfitte consecutive: uno scenario costato la panchina a Gennaro Gattuso.

Contro Real Madrid, Girona e Athletic Club a guidare la squadra è stato lo storico traghettatore Voro ma, già a partire dalla trasferta contro il Getafe in programma lunedì, a capitanare le operazioni sarà niente di meno che Ruben Baraja.

L'ex centrocampista - leggenda del Valencia dove ha avuto modo di giocare dal 2000 al 2010 vincendo cinque trofei, tra cui due campionati e una Coppa UEFA - è stato nominato allenatore: nel suo staff è presente un altro ex giocatore del club, ossia Carlos Marchena.

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Baraja ha intrapreso l'avventura in panchina nel 2011, in qualità di vice di Manzano all'Atletico Madrid. In seguito ha lavorato nelle giovanili dell'Huracan Valencia e dello stesso Valencia, prima delle esperienze con Elche, Rayo Vallecano, Sporting Gijon, Tenerife e Real Saragozza.

Affidando la panchina ad una personalità forte come Baraja e profondo conoscitore dell'ambiente, in casa Valencia ci si aspetta un'inversione di tendenza per evitare lo spettro della discesa in seconda divisione, categoria che da quelle parti manca dal lontano 1987.