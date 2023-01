Gattuso-Valencia, è finita: il tecnico italiano lascia il team spagnolo

Gattuso non sarà l'allenatore del Valencia nel girone di ritorno: decisiva la sconfitta del 19esimo turno contro il Valladolid.

Gennaro Gattuso non è più l'allenatore del Valencia. Chiuso il girone d'andata in una posizione non giudicata accettabile da parte del team spagnolo, è arrivato ufficialmente il comunicato che annuncia l'addio per l'ex allenatore di Napoli e Milan.

"Il Valencia CF comunica che questo lunedì 30 gennaio il club e l'allenatore della prima squadra, Gennaro Gattuso, hanno deciso di comune accordo di porre fine al rapporto contrattuale che univa il tecnico italiano al VCF" il comunicato del team spagnolo.

"La Società ringrazia il tecnico per l'impegno e il lavoro svolto in questi mesi alla guida della prima squadra e gli augura buona fortuna per il suo futuro. La squadra tornerà ad allenarsi martedì 31 gennaio, sotto gli ordini di Voro González".

Decisivo per l'addio il k.o contro il Valladolid ed un clima sempre più teso, che ha portato all'addio di comune accordo.

Stagione decisamente difficile per il Valencia di Gattuso, subentrato la scorsa estate al posto di José Bordalás: appena 20 punti in 18 partite e uno solo di vantaggio sul terzultimo posto. Insomma, situazione sempre più complicata ed ennesimo cambio in panchina.

Nell'ultimo decennio, infatti, da quando Unai Emery ha lasciato il Valencia sono stati ben 14 gli allenatori passati a Valencia: Mauricio Pellegrino, Voro (più volte ad interim), Ernesto Valverde, Miroslav Djukic, Juan Antonio Pizzi, Nuno, Gary Neville, Pako Ayestarán, Cesare Prandelli, Marcelino Garía Toral, Albert Celades, Javi Gracia, José Bordalás e infine Gennaro Gattuso.

Il prossimo impegno del Valencia è tra l'altro quello contro il Real Madrid al Bernabéu, previsto giovedì prossimo. Andrà in scena il match rinviato della 17ª giornata della Liga causa confronto in Supercoppa proprio tra le due, vinto dal team di Carletto Ancelotti.