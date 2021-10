Up Soccer NTT DATA, il concorso per le startup innovative nel calcio: in palio numerosi premi

Il Social Media Soccer presenta Up Soccer NTT DATA, la start-up competition per l’innovazione nel mondo del calcio: in palio numerosi premi.

Un'opportunità per chi vuole sviluppare un progetto, un'occasione per aspiranti imprenditori che hanno il desidero di sbarcare nell'industria del calcio, rispondendo attraverso soluzioni concrete alle nuove necessità dei clienti. Con la trasformazione digitale, anche la Football Industry cambia e va alla ricerca di nuovi strumenti in grado di aiutare gli addetti ai lavori, e non solo.

Social Media Soccer presenta Up Soccer NTT DATA, un concorso promosso in partnership con Associazione 3040 e in cui è presente una sezione “regionale” promossa da Lazio Innova che ha come destinatarie le startup con proposte innovative nel mondo del calcio.

Il concorso spazia tra vari ambiti innovativi relativi alla Football Industry: Big data, Fan Relationship Management, IOT, VR/AR, Comunicazione, Entertainment, Servizi digitali, eCommerce e merchandising e Pagamenti digitali.

Tra i candidati che presenteranno il loro progetto entro le ore 18:00 del 22 ottobre ne verranno selezionati fino a un massimo di 15, di cui fino ad un massimo di 5 per la sezione regionale del Lazio. I scelti accederanno alla sessione finale, che si terrà durante il Social Football Summit 2021, in programma il 15 e 16 novembre allo Stadio Olimpico di Roma.

A selezionare i progetti più interessanti tra le attività, i servizi e i prototipi potenzialmente applicabili nell’industria del calcio ci sarà NTT Data, multinazionale giapponese tra i leader mondiali nei servizi IT che potrà trasformare i progetti degli aspiranti imprenditori in realtà attraverso la vasta scelta di servizi offerti.

Up Soccer NTT DATA mette in palio numerosi premi:

Primo classificato nazionale, Premio “Upsoccer” in denaro del valore di 5.000,00 euro e 20.000,00 euro in servizi offerti da NTT DATA;

Secondo e terzo classificato nazionale, Premio "UpSoccer 3040" una mentorship del valore di € 1.500,00 ciascuna, con un percorso personalizzato di 4 incontri. Il servizio è erogato da un team di mentor ed esperti dell'Associazione 3040;

Premi Primo, Secondo e Terzo classificato regionale, un montepremi "Lazio Innova" in denaro di 5.000,00 euro e servizi di mentorship, assistenza e accelerazione presso gli Spazi Attivi della regione.

La giuria nominata da Social Media Soccer e Associazione 3040 comunicherà i progetti ammessi alla sessione finale entro il 29 ottobre.

"Il mondo dello sport sta attraversando una trasformazione digitale senza precedenti, che sta ridefinendo le regole del gioco. In questo contesto, la collaborazione tra aziende e startup innovative diventa sempre più fondamentale per creare nuove esperienze più coinvolgenti per i fan attraverso la tecnologia e arricchire il modo di raccontare gli eventi sportivi", ha dichiarato Giorgio Scarpelli, Senior Vice President ed Head of Innovation di NTT DATA.

Tutte le informazioni su Up Soccer NTT DATA, dai requisiti di ammissione ed esclusione ai criteri di selezione e i premi, sono presenti sul sito di Social Football Summit 2021, l'evento italiano di livello internazionale dedicato alla Football Industry che ha come obiettivi fissati networking, opportunità e formazione nel settore dell'innovazione.