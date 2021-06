Marco Rossi 'si vendica' di Francia, Germania e Portogallo: "Ci vediamo in spiaggia"

La sorpresa Ungheria ha sfiorato gli ottavi, con Francia, Germania e Portogallo qualificate ma subito eliminate.

Nonostante Ucraina e Svizzera abbiano raggiunto i quarti di finale, brillando di luce superiore in qualità di sorprese, anche l'Ungheria di Marco Rossi è entrata di diritto nel lotto delle squadre che hanno stupito ad Euro 2020. Forse in maniera superiore, visto l'inserimento nel girone infernale con Germania, Portogallo e Francia.

Le tre grandi sono riuscite ad eliminare l'Ungheria per il rotto della cuffia, visto il pareggio della Germania nell'ultima gara e quello tra Francia e Portogallo. Magiari quarti, ma comunque in festa, visto il pari con i transalpini Campioni del Mondo e con il team tedesco.

Qualificate per gli ottavi, Portogallo, Francia e Germania sono state però immediatamente eliminate rivoluzionando pronostici e possiblità finali: avanti Belgio, Svizzera e Inghilterra, con sorrisi goliardici da parte di Rossi e del popolo ungherese.

Via Instagram, infatti, Rossi ha pubblicato un immagine che vede le eliminate Portogallo, Francia e Germania al cospetto dell'Ungheria:

"Ci vediamo in spiaggia".

Insieme a Rossi e ai giocatori dell'Ungheria vanno in vacanza prima del previsto anche i calciatori raffigurati, i Cristiano Ronaldo, i Mbappè e i Neuer: il primo è finito k.o di misura contro il Belgio di Lukaku, prossimo avversario dell'Italia, il secondo ha sbagliato il rigore decisivo contro la Svizzera, il terzo non ha potuto evitare la disfatta contro l'Inghilterra.

Saldamente in sella, Rossi proverà ora a guidare l'Ungheria ad una qualificazione ai Mondiali 2022 oramai vicinissimi: per arrivare in Qatar dovrà vincere il girone I, o in alternativa arrivare seconda, l'attuale posizione, per giocare i playoff. Attualmente il team magiaro ha ottenuto due vittorie e un pari, mentre l'Inghilterra capolsita tre successi su tre.

A settembre la prima delle due sfide tra Inghilterra e Ungheria: la squadra di Rossi ha dimostrato di poter battere chiunque, sorpasso nel mirino. Il prossimo autunno i tifosi di Szoboszlai e compagni sperano di poter esultare e ringraziare il mister piemontese ancora una volta.