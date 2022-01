Umtiti, altri tre mesi di stop: 100 gare saltate per infortunio

Almeno fino a metà aprile, l'unica gara stagionale di Samuel Umtiti con la maglia del Barcellona rimarrà quella pareggiata contro l'Osasuna per 2-2 a dicembre. Arrivato nel 2016, il difensore francese ha vinto diversi trofei con i blaugrana, senza però mai essere protagonista. Spesso infortunato, dovrà stare nuovamente ai box, stavolta per tre mesi.

Umtiti è stato infatti operato al piede destro dopo la frattura al quinto metatarso rimediata durante l'allenamento con il Barcellona. Il tempo di recupero, evidenzia la società catalana è approssimativamente di tre mesi, ma non è detto che l'ex Lione non possa rimanere fermo più a lungo.

Da tempo Umtiti era stato comunque relegato in panchina da Koeman prima e da Xavi poi, che sembrava comunque deciso a provare a dargli più chance una volta aggiustata tattica e uomini del suo Barcellona. Invece niente da fare: con le gare che salterà da qui a metà aprile, il conto delle sfide saltate per infortunio da quando gioca nella Liga, tocca il negativo numero di 100.

Umtiti era finito nel calderone di calciomercato, ma l'infortunio subito lo terrà al Barcellona almeno fino alla prossima estate. A quel punto difficile conferma in squadra per il 2022/2023, ma quasi certo prestito, magari in Ligue 1. Difficile possa arrivare la cessione a titolo definitivo, visti i continui problemi fisici e il rinnovo firmato prima dell'arrivo di Ferran Torres.

L'acquisto dell'ex Manchester City è stato infatti possibile grazie al prolungamento di Umititi fino al 2026, che ha deciso di spalmarsi l'ingaggio in più annate permettendo l'arrivo di Ferran Torres. Una decisione che ha ravvicinato il giocatore ai tifosi, dopo i noti problemi verificatisi a fine 2021, vedi il battibecco con alcuni di loro per le strade di Barcellona.

Per Umtiti, che ha conquistato sette trofei con il Barcellona, sembrano lontanissimi i tempi del Mondiale vinto con la Francia e i grandi titoli che lo vedevano come colonna della formazione blaugrana per anni. Nel corso dell'ultimo quinquennio ha saltato partite soprattutto per problemi al ginocchio, ma non solo. Ora il piede che già due annate fa lo aveva costretto allo stop per sette gare.