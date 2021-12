Umtiti litiga con alcuni tifosi per strada: "Sai cos'è il rispetto?"

Presenze in Liga: zero. Presenze in Champions League: zero. Presenze in Coppa del Re: zero. In pratica, un peso morto. Di quelli che i tifosi proprio non vogliono avere nella rosa della propria squadra. Ma Samuel Umtiti è una persona, prima ancora che un calciatore. E ha voluto ricordarlo a un manipolo di sostenitori che lo stavano molestando per strada.

L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Barcellona. Alcuni tifosi azulgrana si sono piazzati davanti all'auto del centrale francese, in mezzo alla carreggiata, urlando nei suoi confronti e bloccando il traffico. Umtiti in un primo momento è ripartito, poi ha accostato ed è sceso, tornando a passo spedito, e visibilmente arrabbiato, verso di loro.

L'articolo prosegue qui sotto

🚨🚨 ÚLTIMA HORA 🚨🚨



💥 Un aficionado se sube al capó del coche de @samumtiti y el jugador explota:



😡“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?”. #JUGONES pic.twitter.com/iGxqqNodV7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 1, 2021

In quel momento è nato un confronto piuttosto acceso, anche se non si è arrivati al contatto fisico. Umtiti ha indicato la propria auto, chiedendo a uno dei tifosi, il più esagitato:

"L'hai pagata tu? Perché la tocchi in questo modo?".

E poi, sempre più arrabbiato:

"Sai cos'è il rispetto?".

Una scena immortalata con il cellulare da un altro ragazzo presente sulla scena e, in seguito, divulgata dal 'Chiringuito'. Nel video si vede Umtiti tornare all'interno della propria auto, ignorare l'appello di uno paio di tifosi che gli chiedevano di abbassare il finestrino e infine ripartire a tutta velocità.

L'episodio va a inserirsi in un contesto di particolare frustrazione, sia per Umtiti che per il Barcellona: l'ex Lione, un indesiderato dall'ingaggio corposo e quindi non semplice da cedere sul mercato, in questa stagione non ha ancora giocato un solo minuto. Il suo contratto va in scadenza nel 2023. La convivenza forzata sembra destinata a proseguire.