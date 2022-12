Ultimi rientri alla Juventus: Di Maria e Paredes alla Continassa il 2 gennaio

Allegri attende gli ultimi nazionali: Rabiot è atteso domani alla Continassa, mentre i due argentini rientreranno direttamente nel 2023.

L’attesa è quasi finita. Il 2022 è praticamente giunto al termine e il 4 gennaio, data di ripartenza della Serie A si avvicina a grandi passi.

In casa Juventus, Massimiliano Allegri attende gli ultimi nazionali impegnati ai Mondiali in Qatar, per riavere a disposizione tutto il gruppo e continuare a preparare al meglio la prima sfida del nuovo anno solare, quella allo ‘Zini’ contro la Cremonese.

Dopo aver ritrovato i serbi Dusan Vlahovic e Filip Kostic, lo statunitense McKennie, i polacchi Szczesny e Milik e i brasiliani Danilo, Alex Sandro e Bremer (rientrato una settimana prima dopo essersi tagliato le ferie), il tecnico bianconero attende gli ultimi tre calciatori protagonisti in Qatar.

All’appello mancano, infatti, solo i finalisti della Coppa del Mondo, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Adrien Rabiot. I tre hanno usufruito di qualche giorno di ferie dopo l’ultimo atto del 18 dicembre, in cui è arrivata la vittoria dall’Argentina ai calci di rigore sulla Francia dopo il 2-2 nei tempi regolamentari e il 3-3 al termine dell’extra time.

Le vacanze dei tre bianconeri sono agli sgoccioli. Il francese tornerà domani alla Continassa e si metterà subito a disposizione di Allegri in vista della sfida contro la Cremonese.

Discorso diverso per i due argentini campioni del mondo, Paredes e Di Maria. Gli ex PSG saranno a Torino solamente il 2 gennaio e potrebbero essere disponibili al massimo per la panchina in occasione della gara sul campo della Cremonese.

In dubbio la presenza dall'inizio anche in occasione del match casalingo contro l’Udinese, in programma all’Allianz Stadium il 7 gennaio alle 18:00, mentre il ritorno tra i titolari è ragionevolmente fissato a venerdì 13 gennaio, quando la Juve di Allegri sarà di scena al ‘Maradona’ di Napoli contro la capolista di Serie A.