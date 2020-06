Ufficiale, Muratore all'Atalanta: alla Juventus vanno 7 milioni

Un colpo di prospettiva per continuare a seguire la politica dei giovani. Quella in cui l' , notoriamente, eccelle. Il nuovo baby bergamasco è Simone Muratore, che da oggi è a tutti gli effetti un calciatore nerazzurro.

Ad annunciare il suo arrivo a titolo definitivo dalla , e in particolare dalla Juventus Under 23, è stata la stessa Atalanta con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Seguito dalle prime parole di Muratore dopo la firma.

"L’Atalanta rappresenta per me una grande occasione ed ho intenzione di dare il massimo per ripagare la fiducia che la società ha dimostrato di avere nei miei confronti. Quello che l’Atalanta sta facendo in campionato ed in Europa è sotto gli occhi di tutti, sono veramente felice di poter indossare questa maglia. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con mister Gasperini e con i miei nuovi compagni".