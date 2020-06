Juventus-Lecce, debutto in Serie A per Muratore

Simone Muratore, centrocampista della Juventus classe '98, fa il suo esordio in Serie A nel match contro il Lecce.

Uno Juventus-Lecce da sogno. Simone Muratore la notte dello 'Stadium' la ricorderà per tutta la vita, perchè è quella del suo esordio in .

Il centrocampista classe '98, che radiomercato vede già promesso all'Atalanta per la prossima stagione, viene mandato in campo da Sarri nel quarto d'ora finale al posto di Bernardeschi e corona un altro sogno dopo il debutto in Champions a dicembre 2019 contro il .

Protagonista nella Under 23, Muratore si è guadagnato la convocazione in prima squadra per il match col alla luce dell'emergenza infortuni che ha colpito i bianconeri.

Come detto il futuro del giovane centrocampista sembra essere a Bergamo, con la Dea che lo avrebbe acquistato a titolo definitivo per il 2020/2021.