Ufficiale, Morata saluta la Juventus: torna all'Atletico Madrid

La Juve annuncia ufficialmente che Alvaro Morata non rimarrà a Torino. Confermati anche i mancati rinnovi di Dybala e Bernardeschi.

Alvaro Morata lascia la Juventus e torna all'Atletico Madrid. I due club non hanno trovato un accordo per il proseguimento dell'avventura bianconera dello spagnolo, salutato sul sito ufficiale della Juve:

"Si chiude l’avventura di Alvaro Morata alla Juventus. L’attaccante spagnolo, in prestito dall’Atletico Madrid nelle ultime due stagioni, saluta per la seconda volta i colori bianconeri.

Buona fortuna per il tuo futuro, Alvaro. E grazie di tutto!".

La seconda avventura di @AlvaroMorata in bianconero giunge al termine. Grazie di tutto, Alvaro ♈️ — JuventusFC (@juventusfc) June 30, 2022

Troppo distanti la Juventus e l'Atletico, che non hanno mai trovato un accordo per consentire a Morata di rimanere a Torino. Neppure con un ulteriore prestito, come era stato inizialmente ipotizzato. L'ex Real tornerà dunque a Madrid, ma è probabile che i Colchoneros lo lasceranno nuovamente partire verso un'altra destinazione.

In un altro comunicato, la Juventus ha confermato ufficialmente che Paulo Dybala, da tempo in trattativa con l'Inter, non rinnoverà il proprio contratto in scadenza.

"Un grande percorso, quello vissuto insieme, fatto non solo di gol e vittorie, ma di grandi giocate, nottate indimenticabili, prestazioni di qualità assoluta.

E per tutto questo lo ringrazieremo sempre.

Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!".

Infine, il terzo giocatore a lasciare la Juventus è Federico Bernardeschi: altra conferma di una separazione consumatasi già qualche settimana fa.

"Le strade della Juventus e di Federico Bernardeschi si separano dopo cinque stagioni.

Oggi si chiude un lungo capitolo scritto insieme e, come sempre accade in questi casi, noi ti ringraziamo, Federico, e ti auguriamo buona fortuna per il futuro".

Sia il prestito di Morata alla Juventus che i contratti di Dybala e Bernardeschi vanno in scadenza oggi. Da domani, dunque, lo spagnolo tornerà come detto a essere un giocatore dell'Atletico Madrid, mentre l'argentino e l'italiano saranno ufficialmente due giocatore liberi di accasarsi dove preferiranno a parametro zero.