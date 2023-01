Ufficiale, Ilic al Torino: arriva in prestito con obbligo di riscatto

La telenovela Ilic si è ufficialmente conclusa con il trasferimento dal Verona al Torino: battuto il Marsiglia, che si è consolato con Ounahi.

La telenovela - perché si questo si è trattato: di una telenovela - si è conclusa con un finale felice per il Torino: il club granata ha ufficialmente annunciato l'acquisto dal Verona di Ivan Ilic, al termine di una lunga battaglia di mercato con il Marsiglia.

"Il Torino Football Club - annuncia il Toro attraverso il proprio sito ufficiale - è lieto di comunicare di aver acquisito dall'Hellas Verona Football Club - a titolo temporaneo, con obbligo di acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Ilic".

Si chiude dunque con l'ufficialità del Torino una lunga vicenda di mercato. Nelle scorse settimane Ilic è stato a lungo in bilico, sospeso tra il trasferimento in Ligue 1 per giocare col Marsiglia e la prospettiva di rimanere in Serie A: alla fine ha scelto di indossare la maglia granata.

Ilic rimpiazzerà con ogni probabilità il connazionale Sasa Lukic, che non rinnoverà il contratto con il Torino in scadenza il 30 giugno del 2024: nelle prossime ore, ovvero prima della chiusura della finestra invernale in programma martedì 31 alle ore 20, l'ex Levante diventerà un nuovo giocatore del Fulham.

Quanto al Marsiglia, la formazione allenata da Igor Tudor si è ufficialmente consolata con uno dei pezzi pregiati del mercato: quell'Azzedine Ounahi che, da fuori rosa all'Angers, si è rivelato uno dei migliori giocatori del Marocco semifinalista ai recenti Mondiali.