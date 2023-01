Il Marsiglia mette la freccia per Ounahi: accordo totale con l'Angers

Il centrocampista marocchino è ad un passo dal Marsiglia di Tudor: quasi del tutto sfumata la pista Napoli.

A meno di clamorosi colpi di scena, non proseguirà in Italia la carriera di Azzedine Ounahi, talento in forza all'Angers ancora per poco: per il centrocampista rivelazione dei Mondiali con la maglia del Marocco, si fa strada l'ipotesi della permanenza in Ligue 1.

Come riportato da 'RMC Sport', infatti, è stata trovata l'intesa totale tra l'Angers e il Marsiglia, allenato da Igor Tudor: contratto fino al 30 giugno 2027 per il giocatore, ma non si conosce ancora la cifra in questione per quanto riguarda l'ingaggio.

Sarebbero soltanto 10 (compresi 2 di bonus) invece i milioni relativi all'esborso del Marsiglia per il cartellino: il presidente dell'Angers avrebbe abbassato di molto le pretese per paura di un calo drastico della valutazione in caso di retrocessione a fine campionato (i bianconeri sono ultimi in Ligue 1 a -7 punti dalla salvezza).

Il trasferimento di Ounahi, sempre secondo l'emittente transalpina, diverrà ufficiale appena sarà effettiva la cessione di Bamba Dieng da parte del Marsiglia stesso.

Verso il completo naufragio la pista che conduceva Ounahi al Napoli del d.s. Giuntoli, letteralmente stregato da un ragazzo capace di attirare su di sé le attenzioni ai Mondiali qatarioti. Anche l'ex c.t. spagnolo Luis Enrique spese parole al miele, sottolineando una delle grandi prestazioni del marocchino di cui però non ricordava il nome.

"Mi ha sorpreso il numero 8, chiedo scusa ma non ne ricordo il nome. Da dove viene quel ragazzo? Gioca davvero bene".