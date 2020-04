Ufficiale, ICC 2020 annullata: "Disputa irrealizzabile"

A causa dell'emergenza Coronavirus, l'International Champions Cup non andrà in scena la prossima estate: "Attendiamo con ansia di giocarla nel 2021".

La conclusione della e dei principali tornei europei è in dubbio. Gli Europei e la Copa America sono stati rinviati. E ora il medesimo destino, a causa dell'emergenza Coronavirus, tocca all'International Champions Cup, che tra qualche mese non andrà in scena.

L'annuncio è arrivato attraverso il sito ufficiale e i canali social dell'ICC, con tanto di appuntamento al 2021:

"La salute di giocatori, staff, tifosi e di tutte le persone coinvolte nelle partite è sempre il parametro. La mancanza di chiarezza sulla distanza sociale, con la possibilità che i campionati europei e le competizioni UEFA vengano disputati ad agosto, fa sì che pianificare l'International Champions Cup quest'estate sia impossibile. Attendiamo con ansia di portare i migliori club e le più grandi partite negli e in Asia nel 2021".

An update on the Men’s 2020 Tournament. pic.twitter.com/eb8PaSaPGs — International Champions Cup (@IntChampionsCup) April 10, 2020

A inizio marzo era stato un portavoce della Relevant Sports, promotrice dell'International Champions Cup, a preannunciare la cancellazione della competizione per quest'anno. Nel 2021, Coronavirus permettendo, si ripartirà.