Ufficiale, Gaston Ramirez alla Virtus Entella: arriva a parametro zero

Reduce da una stagione opaca al Monza, Gaston Ramirez ha firmato con l'Entella e giocherà in C: si stava già allenando con la formazione ligure.

Il flirt, alla fine, si è trasformato nell'inizio di una relazione vera e propria. Gaston Ramirez, che da un po' di tempo si stava allenando con la Virtus Entella in attesa di un contratto, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore della formazione ligure, militante nel girone B della Serie C.

"La Virtus Entella - si legge sul sito ufficiale del club - comunica di aver trovato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Gastón Ramírez, nato a Fray Bentos (Uruguay) il 2 dicembre 1990.

A Gastón, che da alcune settimane si stava allenando con noi, un caloroso benvenuto a Chiavari da parte del presidente Antonio Gozzi e di tutta la Virtus Entella".

Ramirez arriva da un'annata collettivamente esaltante, ma individualmente pessima: senza squadra per mesi, nel 2021/21 ha firmato a stagione in corso con il Monza, diventando l'ennesimo colpo da novanta nella corsa alla Serie A. Almeno in teoria.

Nonostante il curriculum e un piede sinistro sempre dorato, Ramirez non si è praticamente mai inserito nello scacchiere di Stroppa: è sceso in campo appena 6 volte, di cui una dall'inizio, collezionando meno di 200 minuti totali. Fino alla separazione con i brianzoli.

L'Entella ha deciso di concedere una chance al trentunenne ex trequartista di Bologna e Sampdoria, e si tratta di un altro colpaccio, questa volta per l'alta classifica della Serie C. Una categoria che i liguri, per anni frequentatori del piano superiore, hanno tutta l'intenzione di abbandonare.