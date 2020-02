Ufficiale, Bojinov è un giocatore del Pescara: niente Catania

La telenovela Bojinov è ufficialmente finita: il bulgaro ha firmato con il Pescara fino a giugno e, dunque, giocherà in Serie B. Niente Catania.

La telenovela è finita. Un finale felice per il , triste per il Catania. Da oggi Valeri Bojinov è ufficialmente un nuovo giocatore degli abruzzesi, che hanno annunciato il suo arrivo da svincolato per la seconda parte del campionato di Serie B fino a giugno.

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante bulgaro classe ‘86 Valeri Bojinov".

È dunque l'ex attaccante di e - tra le altre - il rinforzo offensivo messo a disposizione di Nicola Legrottaglie dalla dirigenza biancazzurra. Niente Matri, che pare diretto verso il Las Palmas in e intanto si sta allenando con il Monza.

Il trasferimento di Bojinov al Pescara ha acquisito i contorni di un film thriller. Il bulgaro si era in un primo momento promesso al Catania, con tanto di dichiarazioni d'amore ai siti locali, ma nelle scorse ore si è recato in Abruzzo per firmare. E non ha più cambiato idea.