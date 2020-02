Bojinov torna in Italia: "Vado a Catania, mi ha convinto Lucarelli"

Valeri Bojinov svela il suo futuro e annuncia il suo ritorno in Italia: "Vado davvero a Catania fino al termine della stagione".

Dopo aver vestito le maglie di , e Valeri Bojinov è pronto a tornare in all'età di 33 anni. Il talento bulgaro ha annunciato di aver accettato la proposta del Catania, convinto dalla chiamata di mister Lucarelli.

Decisivo l'intervento diretto dell'allenatore toscano, che ha espressamente voluto l'attaccante, come confermato dallo stesso giocatore ai microfoni di 'Sportal':

"Vado davvero a Catania. Lucarelli ha mostrato tanto interesse nei miei confronti e mi vuole con me fino al termine della stagione. Spero che tutto vada bene. Loro sanno che l'Italia è come una seconda patria per me".

Un vero e proprio giramondo: dopo le esperienze in , , Bulgaria, , , e Bojinov torna nel paese che lo aveva lanciato nei grandi palcoscenici in giovane età, ripartendo dalla Serie C.

Nel suo curriculum il , la Fiorentina, il Parma, la Juventus, il , il Vicenza e la Ternana: ora sbarca per la prima volta in Sicilia alla corte di un grande ex bomber come Lucarelli.