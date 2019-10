L'UEFA ha deciso: le squadre di Russia e Kosovo separate nei sorteggi

Le squadre provenienti dalla e dal Kosovo non potranno essere sorteggiate insieme nelle competizioni UEFA come Champions ed .

Lo ha stabilito il massimo organo calcistico continentale che ha diramato un comunicato per spiegare i motivi di tale decisione, a forti tinte politiche.

"Il Panel Emergenze UEFA si è riunito mercoledì per discutere della situazione riguardante le partite tra squadre di Kosovo e Russia. Tenendo in considerazione i rischi per la sicurezza per quanto riguarda le partite tra squadra di Russia e Kosovo, il Panel ha deciso che le squadre delle due nazioni non saranno abbinate in competizioni UEFA fino a ulteriori notizie".