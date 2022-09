La UEFA rinvia Arsenal-PSV di Europa League: si giocherà il 20 ottobre

Arsenal-PSV, gara valida per il Gruppo A di Europa League, non sarà giocata domani per motivi di ordine pubblico: recupero fissato per il 20 ottobre.

La morte della Regina Elisabetta II non può passare inosservata in tutto il calcio inglese e, in particolare, tra le società con sede a Londra: una di queste è l'Arsenal, impegnato in Europa League contro il PSV nel match originariamente in programma per la serata di domani.

Il calcio d'inizio è stato però ufficialmente posticipato al 20 ottobre: ad annunciarlo è un comunicato emesso dall'UEFA, con tanto di spiegazione riferita ovviamente alle problematiche di ordine pubblico che si sarebbero potute verificare in caso di svolgimento della partita, in un momento così delicato come quello attuale per la capitale inglese che si appresta a dare l'ultimo saluto a Sua Maestà coi funerali di lunedì all'Abbazia di Westminster.

"La UEFA ha annunciato oggi che la sfida di Europa League tra Arsenal e PSV Eindhoven, originariamente prevista per giovedì 15 settembre, si giocherà giovedì 20 ottobre alle 19:00 (18:00 locali).

La riprogrammazione di questa partita è stata possibile dopo la decisione della Premier League di posticipare la sfida tra Arsenal e Manchester City, originariamente prevista per il 19 ottobre.

La UEFA ringrazia la Premier League e i club interessati per la loro flessibilità e collaborazione nella riprogrammazione della partita di Europa League, posticipata a causa dell'impossibilità per le forze di polizia locali di garantirne lo svolgimento sicuro".

Una decisione sulla scia di quanto accaduto in Premier League che, dopo il rinvio in blocco dell'intero settimo turno, ha reso noto anche lo slittamento di altre tre partite dell'ottava giornata.