La morte della Regina Elisabetta ferma la Premier League: rinviate le gare del 7° turno

Il board della Premier League ha rinviato tutte le gare del 7° turno in programma nel weekend, in segno di lutto per la morte della Regina Elisabetta.

La morte della Regina Elisabetta II d'Inghilterra ha scosso tutto il mondo: la monarca inglese più longeva di sempre si è spenta ieri all'età di 96 anni, attorniata dall'affetto dei suoi familiari e di un Paese intero, commosso per la sua dipartita. Un evento dalla portata storica che sta influendo anche sui vari settori dell'economia britannica: non è esente nemmeno il calcio, con la Premier League che ha deciso di posticipare tutte le partite valide per il settimo turno, in programma tra sabato e lunedì. "Nella riunione tenuta questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera. Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: 'Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al nostro Paese. Come nostra monarca più longeva, è stata un'ispirazione e lascia un'incredibile eredità dopo una vita di dedizione. Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa'. Ulteriori aggiornamenti sulle partite di Premier League durante il periodo di lutto saranno forniti a tempo debito". Non sono ancora note le date dei recuperi, che verranno comunicate in seguito dalla Premier League: la priorità attuale è il rispetto della Regina, una delle più amate della storia dal popolo britannico.