Premier League: rinviate Chelsea-Liverpool e Manchester United-Leeds

Ufficializzati tre rinvii in vista dell'ottava giornata: oltre alle gare di Londra e Manchester è stata rinviata anche Brighton-Crystal Palace.

Tre match in programma inizialmente per l'ottava giornata di Premier League - che si disputerà dal 16 al 18 settembre - sono state ufficialmente rinviate: si tratta di Chelsea-Liverpool, Manchester United-Leeds e Brighton-Crystal Palace.

La scomparsa della Regina Elisabetta II ha inevitabilmente scosso la quotidianità del popolo inglese, portando a diversi cambiamenti anche nella struttura del calendario della massima divisione calcistica nazionale.

Dopo il rinvio in blocco della settima giornata, dunque, il programma dell'ottavo turno vedrà disputarsi solamente sette dei dieci match originariamente in programma.

Il doppio anticipo di venerdì 16 vedrà scendere in campo Aston Villa-Southampton e Nottingham Forest-Fulham. Il giorno seguente, invece, sarà la volta di Wolverhampton-Manchester City, Newcastle-Bournemouth e Tottenham-Leicester. Nulla di fatto per Brighton-Crystal Palace, la cui disputa è stata rinviata a data da destinarsi.

Domenica 18 non si giocherà nemmeno il big match tra Chelsea e Liverpool che si sarebbero dovute sfidare a Stamford Bridge.

Stop anche per il Manchester United di Erik ten Hag che non sfiderà, per gli stessi motivi, il Leeds ad Old Trafford. La gara era stata programmata per le ore 15.

L'indomani, lunedì 19 settembre, si terranno i funerali della Regina Elisabetta II, morta a 96 anni giovedì 8 settembre.