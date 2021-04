Udinese-Torino 0-1: a Nicola basta Belotti, terzo ko di fila per Gotti

Una rete su rigore, di Andrea Belotti, basta al Torino per fare uno scatto di tre punti nella zona calda della classifica. Cade l'Udinese.

Terza sconfitta di fila per l'Udinese, che si inchina in casa di fronte ad un Torino molto compatto e cinico: in una delle poche sortite offensive della squadra, Belotti infatti guadagna e poi realizza il calcio di rigore decisiva. Distanza aumentata dal Cagliari, attualmente terzultimo.

Una sfida di fondamentale importanza per il Torino, nell'ottica della lotta alla salvezza, mentre l'obiettivo dell'Udinese è quello di consolidare la posizione di sicurezza quanto prima. Nel primo tempo della Dacia Arena, le occasioni migliori arrivano sui piedi dei giocatori friulani: una clamorosa di Molina dopo un errore di Buongiorno ed un tiro pericoloso di De Paul salvato da Vanja Milinkovic-Savic (che rileva l'indisponibile Sirigu). Sponda Toro, soltanto un colpo di testa sfiorato da Sanbria a pochi passi dalla porta di Musso.

Nella ripresa il Torino comincia a scrollarsi un po' di paura e macina un po' di gioco, soprattutto sulle fasce con le fiscese di Ansaldi e Vojvoda. La squadra di Davide Nicola trova la rete del vantaggio con il rigore realizzato dal 'Gallo' Belotti, che aveva precedentemente conquistato il tiro dal dischetto dopo un fallo di Arslan.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

Gotti ci prova con gli ingressi di Okaka, Forestieri e Nestorovski, ma gli attacchi dei padroni di casa non riescono a scalfire la difesa a tre del Torino, anche perché l'uomo più pericoloso continua ad essere il tuttofare Rodrigo De Paul, sempre positivo nonostante la sconfitta dei suoi. Tre punti in più per i granata, che mettono altra distanza con il Cagliari, impegnato domani contro l'Inter.

Udinese-Torino 0-1

Marcatori: 61' Belotti

UDINESE (3-5-1-1): Musso 6; Becao 5.5, Bonifazi 6, Samir 5.5 (78' Ouwejan 6); Molina 5, De Paul 6.5, Arslan 5 (65' Forestieri 6), Walace 6, Stryger Larsen 5.5 (86' Nestorovski SV); Pereyra 6; Llorente 5 (65' Okaka 5.5).

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Izzo 6.5, Bremer 6.5, Buongiorno 5.5; Vojvoda 6, Rincon 6 (65' Lukic 6), Mandragora 5.5, Verdi 6(83' Linetty sv), Ansaldi 5.5; Sanabria 5 (65' Zaza 5), Belotti 7.

Ammoniti: Mandragora, Buongiorno, Zaza

Espulsi: