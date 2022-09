Udinese-Roma 4-0: i bianconeri volano, prima pesante sconfitta giallorossa

Udogie e Samardzic con la complicità di Karsdorp e Rui Patricio, poi Pereyra e Lovric: superate in classifica Inter, Juventus e Lazio.

Prima - pesantissima - sconfitta stagionale per la Roma di Mourinho, che cade in casa della lanciatissima Udinese di Sottil. Sorpresa di questo avvio di campionato, la formazione bianconera ha superato i capitolini per 4-0: Udogie, Samardzic e Pereyra per la vittoria dei friulani.

Deludente prova per i giallorossi, che vengono così superati in classifica dal Napoli, in attesa dell'Atalanta. Udinese cinica, aiutata dagli errori individuali della Roma in occasione delle prime due reti: ingenuità grossolana di Karsdorp a margine del vantaggio, male anche Rui Patricio sul raddoppio.

L'Udinese supera così Inter, Lazio e Juventus in classifica dopo le prime cinque gare di campionato. Per la Roma, impegnata in Europa League nei prossimi giorni, qualcosina da rivedere. Anche un po' di sfortuna per i capitolini, con l'incrocio dei pali colpito da Mancini.

In generale, però, la Roma è apparsa in netta difficoltà per quasi tutto l'incontro, mentre l'Udinese è riuscita a fare la voce grossa sia con i titolari, sia con i giocatori subentrati nella ripresa. Un brutto primo k.o per la formazione di Mourinho.

LA FOTO

Getty

IL TWEET

UDINESE-ROMA, I GOAL

UDINESE-ROMA 1-0, 5' UDOGIE - Ingenuità clamorosa di Karsdorp sul cross dalla destra: petto per servire Rui Patricio all'indietro, ma alle sue spalle c'è Udogie. Inserimento istantaneo in scivolata e vantaggio.

- Ingenuità clamorosa di Karsdorp sul cross dalla destra: petto per servire Rui Patricio all'indietro, ma alle sue spalle c'è Udogie. Inserimento istantaneo in scivolata e vantaggio. UDINESE-ROMA 2-0, 56' SAMARDZIC - Botta del centrocampista bianconero dalla distanza: Rui Patricio in difficoltà sul mancino, tocca ma non riesce a respingere.

- Botta del centrocampista bianconero dalla distanza: Rui Patricio in difficoltà sul mancino, tocca ma non riesce a respingere. UDINESE-ROMA 3-0, 75' PEREYRA - Tocco di Makengo in area per l'argentino, che col sinistro di prima batte Rui Patricio sul palo più lontano. Stavolta incolpevole.

Tocco di Makengo in area per l'argentino, che col sinistro di prima batte Rui Patricio sul palo più lontano. Stavolta incolpevole. UDINESE-ROMA 4-0, 82' LOVRIC - Contropiede bianconero: lancio sulla destra per Pereyra, superiorità numerica, passaggio all'indietro per l'accorrente Lovric che batte Rui Patricio per il poker.

UDINESE-ROMA, LA MOVIOLA

Regolari entrambe le reti dei bianconeri. A inizio ripresa spalla contro spalla tra Becao e Celik in area bianconera: per Maresca non ci sono gli estremi per il rigore.

UDINESE-ROMA, IL TABELLINO E LE PAGELLE

UDINESE-ROMA 4-0

MARCATORI: 5' Udogie, 56' Samardzic, 75' Pereyra, 82' Lovric

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Bijol sv (17' Ebosele 6), Perez 6; Pereyra 7.5 (84' Ehizibue sv), Samardzic 7 (63' Makengo 6.5), Walace 6, Arslan 6 (63' Lovric 7), Udogie 7; Success 6 (63' Beto 6), Deulofeu 6.5.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 5; Mancini 5.5 (65' Zalewski 5.5), Smalling 5, Ibanez 5; Karsdorp 4.5 (46' Celik 6), Matic 5.5, Cristante 5.5 (46' Belotti 6), Spinazzola 6; Dybala 6, Pellegrini 5.5 (81' Camara sv); Abraham 5 (77' Shomurodov 6).

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Dybala (R), Mourinho (R), Pellegrini (R), Udogie (U), Pereyra (U), Makengo (U), Pellegrini (R)

Espulsi: -