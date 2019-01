Udinese-Parma, le formazioni ufficiali: Okaka e Biabiany dal 1'

Okaka subito titolare nell'Udinese insieme a Lasagna, D'Alessandro e De Paul. Nel Parma Biabiany dal primo minuto.

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Behrami, Fofana, D'Alessandro; Okaka, Lasagna.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Gervinho, Inglese, Biabiany.

Nicola sceglie il 3-5-2, con Okaka e Lasagna davanti. Centrocampo offensivo con Larsen e D'Alessandro sugli esterni, Behrami, Fofana e De Paul come interni di centrocampo.

Davanti a Musso il trio difensivo è formato da Opoku, Troost-Ekong e Nuytinck.

Il Parma di D'Aversa risponde con il consueto 4-3-3. In attacco con Gervinho ed Inglese c'è Biabiany. Centrocampo con Stulac in regia, Deiola e Barillà ai lati. In difesa Sepe tra i pali, Iacoponi e Gagliolo terzini, Bruno Alves e Bastoni muro centrale.