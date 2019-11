Udinese, per la panchina salgono le quotazioni di Zenga

Dopo l'esonero di Tudor, crescono le possibilità Walter Zenga per la panchina dell'Udinese: l'ex allenatore del Venezia si avvicina ai friulani.

Gli 11 goal subiti in due partite sono risultati fatali ad Igor Tudor che è stato, così, esonerato ufficialmente dall'Udinese. I friuliani, quindi, per il match contro il di domenica saranno guidati da Luca Gotti, in attesa di sapere chi prenderà il posto lasciato vacante dal croato. Secondo quanto riportato da 'Sportitalia' crescono le quotazioni di Walter Zenga.

Potrebbe arrivare presto il ritorno dell'Uomo Ragno' in , dopo l'ultima esperienza sulla panchina del nel 2018. L'ex portiere interista è un profilo che piace molto alla dirigenza friulana per la sua capacità di dare carattere alle squadre che allena ed anche per la conoscenza di quattro lingue, che renderebbe più fluida la gestione di un gruppo poliglotta come quello dell' .

Zenga, inoltre, sulla panchina del Crotone ha saputo valorizzare al meglio Rolando Mandragora, uno dei pezzi più pregiati della rosa friulana, che ha vissuto invece qualche difficoltà in questo inizio di stagione sotto la gestione Tudor. Proprio sulla panchina degli 'squali' Zenga ha disputato un'ottima Serie A, riuscendo a creare un gruppo molto coeso che ha lottato fino alla fine per una salvezza sfumata sul più bello. L'arrivo dell'uomo ragno, con il suo carisma, potrebbe dare all'Udinese quella spinta definitiva di cui ha bisogno per scacciare l'incubo della retrocessione.