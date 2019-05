Udinese-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro titolare, Icardi in panchina

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Udinese-Inter: Lautaro al centro dell'attacco nerazzurro al posto di Icardi. Pussetto con Lasagna.

Le formazioni ufficiali di - :

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger-Larsen, De Maio, Nuytinck; D'Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro.

Tudor si affida alla coppia d'attacco composta da Pussetto e Lasagna, solo panchina per Okaka. A Sandro le chiavi della regia a centrocampo, coadiuvato da Mandragora e De Paul, con D'Alessandro e Zeegelaar sugli esterni. In difesa si rivede dal primo minuto Nuytinck: assieme all'olandese anche Stryger-Larsen e De Maio. Musso in porta.

Spalletti sceglie Lautaro al centro del reparto avanzato dell'Inter, vinto il ballottaggio con Icardi. Nainggolan sulla trequarti con Politano e Perisic sulle fasce; al fianco di Brozovic c'è Borja Valero e non Gagliardini al posto dell'infortunato Vecino. Difesa confermata davanti all'ex di turno Handanovic.