Udinese-Fiorentina 0-1: le pagelle
Ultimo aggiornamento
Getty Images
LE PAGELLE DI UDINESE-FIORENTINA
UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (71' Molina s.v.), Samir 6.5; Soppy 5.5 (46' Pussetto 6), Pereyra 5.5, Walace 5 (81' Samardzic s.v.), Arslan 5.5 (46' Makengo 6), Larsen 5.5 (71' Udogie 6); Deulofeu 6.5, Beto 6. All. Gotti
FIORENTINA (4-3-3): Dragowski 7; Odriozola 6.5, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6.5 (65' Nastasic 6), Biraghi 6 (60' Terzic 6); Bonaventura 6 (65 Amrabat 6), Torreira 6.5 (83' Igor s.v.), Duncan 6 (65' Maleh 6); Callejon 6, Vlahovic 7, Saponara 6. All. Italiano